Кларенс Зеедорф – рекордсмен Лиги чемпионов / Getty Images
Легендарный Кларенс Зеедорф давно завершил карьеру футболиста, но до сих пор удерживает впечатляющий рекорд Лиги чемпионов, завоевав трофей в составе трех разных команд.
Он – не первый в мире по количеству выигранных трофеев Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лука Модрич и Дани Карвахаль имеют сразу по 5 золотых медалей, но именно Кларенс Зеедорф остается автором уникального достижения, которое до сих пор никто не повторил. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает европейские достижения легендарного голландца, который остается единственным игроком в истории, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами.
Сезон 1994/95 – сенсационный триумф с Аяксом
Молодая команда Луи ван Гала ошеломила всю Европу, сенсационно став победителем Лиги чемпионов. В групповом турнире Аякс финишировал первым – 10 очков и ни одного поражения в квартете с Миланом, Казино (Зальцбург) и греческим АЕКом.
В плей-офф амстердамцы уверенно прошли Хайдук (0:0 в Хорватии, 3:0 дома), а в битве за финал разобрались с Баварией по похожему сценарию. Поединок в Мюнхене завершился без голов, а в Амстердаме аяксиды разобрали Баварию на запчасти – 5:2. В финале, который принимала Вена, соперником Аякса стал Милан, который за 90 минут так и не нашел пути к воротам Эдвина ван дер Сара. На последних минутах "россонери" пропустили от 18-летнего Патрика Клюйверта. 1:0 – молодые Зеедорф и Клюйверт, более опытные ван де Сар, братья де Буры, Эдгар Давидс и ветераны Литманен, Райкард и Блинд подняли над головой трофей Лиги чемпионов.
В том сезоне 18-летний Зеедорф (19 ему исполнилось только на стадии полуфиналов) был незаменимым винтиком в механизме Луи ван Гала. Если в первом туре против Милана (2:0 в Амстердаме) молодой полузащитник получил всего одну минуту, то в дальнейшем все было по-другому. Хавбек выходил на поле во всех матчах и досрочно завершил игру всего дважды. Впервые – против Хайдука в четвертьфинале при счете 3:0, когда уже все было решено. Во второй раз – в финале с Миланом. Ван Гал снял Кларенса на старте второго тайма, поэтому решающий гол Патрика Клюйверта Зеедорф праздновал на скамье запасных.
Сразу после этого триумфального сезона Зеедорф отправился в Сампдорию, откуда через год перебрался в Реал за 8,5 млн евро. Именно с мадридцами уже возмужавший полузащитник выиграл свою вторую Лигу чемпионов.
Прерванное "проклятие нескольких десятилетий" с Реалом
После тотального доминирования мадридцев в 50-х и победы в Кубке чемпионов 1965/66 наступил более чем 30-летний период "европейской засухи". Прервать его удалось только после прихода немца Юппа Хайнкеса, наконец привезшего Кубок чемпионов на Сантьяго Бернабеу.
Реал уверенно пролетел групповой турнир, опередив тогда еще грозный Русенборг, Олимпиакос и Порту. Далее мадридцы выбили представителей Германии – Байер (1:1, 3:0) и Боруссию Дортмунд (2:0, 0:0). Гол Предрага Миятовича в финальном матче с Ювентусом принес Реалу седьмой Кубок чемпионов в истории клуба и первый за 32 года. Интересно, что после того сезона Хайнкеса уволили – победа в ЛЧ не компенсировала провал в Ла Лиге, в которой "сливочные" финишировали лишь на 4-й позиции.
Зеедорф, как и в триумфальном сезоне с Аяксом, снова был основным. Полузащитник сборной Нидерландов отыграл все 11 матчей и отдал три голевых передачи, две из которых – в четвертьфинале против Байера.
Победный пенальти Шевченко и установление мирового рекорда
Летом 2002-го Зеедорф, к тому времени уже выступавший за Интер, отважился на переход в ряды непримиримого соперника "нерадзурри". Милан выложил за него 22,5 млн евро и, как оказалось, именно "россонери" стали главным клубом в карьере хавбека. Кларенс отдал Милану 10 лет, а уже в первом сезоне помог команде Карло Анчелотти выиграть Лигу чемпионов.
Милан лишь по дополнительным показателям выиграл первый групповой турнир, опередив Депортиво благодаря разгрому 4:0 в Ла-Коруньи. Во втором групповом турнире "россонери" оставили позади Реал, Боруссию Д и Локомотив. Четвертьфинал едва не стал для команды Анчелотти роковым – Аякс после домашних нулей до 90-й минуты держал счет 2:2, который выводил амстердамцев дальше. Впрочем, знаменитый гол Индзаги/Томассона принес путевку в полуфинал именно Милану.
В 1/2 подопечные Анчелотти прошли Интер благодаря правилу выездного гола – свой легендарный мяч забил Андрей Шевченко. Именно точный удар украинца вывел Милан в знаменитый итальянский финал против Ювентуса. Отмененный гол Шевченко, подвиги Буффона и Диды в послематчевой серии и решающий удар украинской легенды, позволивший Милану завоевать трофей. Зеедорф, хоть и не забил свой пенальти, но вошел в историю футбола, став первым, кто выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Его наследие в той ЛЧ 2002/03 – 14 матчей, 1 гол, 4 ассиста.
После этого триумфа на Олд Траффорд Кларенс Зеедорф с Миланом проиграл Ливерпулю легендарный финал 2005-го, но взял реванш в сезоне 2006/07, выиграв свою четвертую и последнюю Лигу чемпионов. В 2012 году знаменитый нидерландец покинул Милан и перешел в бразильский Ботафого, после чего завершил игровую карьеру в 2014 году. Его достижение держится до сих пор – ни один из действующих футболистов не повторил его успех в Лиге чемпионов с тремя разными клубами.