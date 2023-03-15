Легендарный Кларенс Зеедорф давно завершил карьеру футболиста, но до сих пор удерживает впечатляющий рекорд Лиги чемпионов, завоевав трофей в составе трех разных команд.

Он – не первый в мире по количеству выигранных трофеев Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лука Модрич и Дани Карвахаль имеют сразу по 5 золотых медалей, но именно Кларенс Зеедорф остается автором уникального достижения, которое до сих пор никто не повторил. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает европейские достижения легендарного голландца, который остается единственным игроком в истории, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

Сезон 1994/95 – сенсационный триумф с Аяксом

Молодая команда Луи ван Гала ошеломила всю Европу, сенсационно став победителем Лиги чемпионов. В групповом турнире Аякс финишировал первым – 10 очков и ни одного поражения в квартете с Миланом, Казино (Зальцбург) и греческим АЕКом.

Невероятно, но факт: легендарные футболисты, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов

В плей-офф амстердамцы уверенно прошли Хайдук (0:0 в Хорватии, 3:0 дома), а в битве за финал разобрались с Баварией по похожему сценарию. Поединок в Мюнхене завершился без голов, а в Амстердаме аяксиды разобрали Баварию на запчасти – 5:2. В финале, который принимала Вена, соперником Аякса стал Милан, который за 90 минут так и не нашел пути к воротам Эдвина ван дер Сара. На последних минутах "россонери" пропустили от 18-летнего Патрика Клюйверта. 1:0 – молодые Зеедорф и Клюйверт, более опытные ван де Сар, братья де Буры, Эдгар Давидс и ветераны Литманен, Райкард и Блинд подняли над головой трофей Лиги чемпионов.

В том сезоне 18-летний Зеедорф (19 ему исполнилось только на стадии полуфиналов) был незаменимым винтиком в механизме Луи ван Гала. Если в первом туре против Милана (2:0 в Амстердаме) молодой полузащитник получил всего одну минуту, то в дальнейшем все было по-другому. Хавбек выходил на поле во всех матчах и досрочно завершил игру всего дважды. Впервые – против Хайдука в четвертьфинале при счете 3:0, когда уже все было решено. Во второй раз – в финале с Миланом. Ван Гал снял Кларенса на старте второго тайма, поэтому решающий гол Патрика Клюйверта Зеедорф праздновал на скамье запасных.

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