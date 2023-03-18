В субботу 25-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 25-й тур

Аугсбург – Шальке – 1:1

Голы: Майер, 51 – Бюльтер, 90+1 (п.)

Удаление: Демирович, 54 (Аугсбург, красная карточка)

Бохум – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Масович, 49

Хоффенхайм – Герта – 3:1

Голы: Крамарич, 23 (п.), 37 (п.), Бебу, 51 – Йоветич, 90+2

Удаление: Даббур, 71 (Хоффенхайм, красная карточка)

Штутгарт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Мармурш, 56

Боруссия Д – Кельн – 6:1

Голы: Геррейро, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 – Зельке, 42

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Аугсбург в меньшинстве упустил победу над Шальке. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва мюнхенцы вышли вперед. Демирович, который ассистировал Майеру, через три минуты получил красную карточку за грубую игру и оставил "фуггеров" в меньшинстве. Гельзенкирхенцы бросились отыгрываться и таки смогли реализовать численное преимущество – уже в добавленное время Бюльтер с пенальти восстановил статус-кво и сделал счет окончательным.

Бохум с Иваном Ордецем в составе создал настоящую сенсацию, отобрав очки у РБ Лейпциг. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Масовичем сразу после перерыва. Титанические усилия "быков" отыграться не дали результата – команда Марко Розе тормозит и отпускает Боруссию Д в отрыв. В свою очередь Бохум одержал вторую победу подряд и окончательно покинул зону вылета.

Хоффенхайм в битве аутсайдеров разбил Герту. Судьбу матча решили два пенальти от Крамарича в первом тайме. После перерыва Бебу довел преимущество хозяев до разгрома. В середине второго тайма Даббур оставил Хоффе в меньшинстве, но изменить ход поединка при таком счете берлинцам было крайне сложно. Йоветичу в добавленное время удалось забить гол престижа, подсластив горечь поражения.

В еще одном поединке Вольфсбург на выезде минимально одолел Штутгарт. "Швабы" продолжили безвыигрышную серию до четырех матчей и продолжают делить последнюю строчку с Шальке.

В последнем матче дня Боруссия Д разгромила Кельн. "Шмели" забили в ворота Марвина Швебе шесть мячей (Алле и Ройс оформили дубли, а Мален и Геррейро отметились двойкой ассистов), получив в ответ гол престижа. Очередные три очка позволили команде Эдина Терзича подняться на вершину Бундеслиги (Бавария свой поединок проведет в воскресенье).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ