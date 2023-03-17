Сегодня, 17 марта, состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. В 1/4 Челси будет противостоять мадридскому Реалу.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы

Пресс-служба "синих" перед тренировкой решила спросить Михаила Мудрика, что он думает о "бланкос". Ответ 22-летнего вингера был лаконичен: "Очень интересно". Это все, что сказал украинец, после чего побежал на занятия.

Победитель дуэли Челси – Реал в полуфинале ЛЧ будет играть с сильнейшим из пары Манчестер Сити – Бавария. Матчи английской и испанской команд пройдут 12 и 18 апреля.