Тренерский штаб Реала во главе с Карло Анчелотти получил положительные новости от клубных врачей перед вторым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Карим Бензема и Ферлан Менди провели вторую тренировку подряд в общей группе. Если не возникнет форс-мажоров, оба будут доступны для Анчелотти на матч против мерсисайдцев, сообщает Mundo Deportivo.

Реал перед Ливерпулем победил Эспаньол – Винисиус эффектным голом начал камбек

Французский форвард не играл с 5 марта из-за проблем с голеностопом (это уже его 7 травма в сезоне). Его земляк отсутствовал с 26 января из-за разрыва мышц левой ноги. В строй Менди вернулся на 2 недели раньше, чем ожидалось.

Единственным травмированным с основы Реала остается Дэвид Алаба, травмировавшийся в первом поединке против Ливерпуля (5:2). Австриец занимается отдельно.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским и английским грандами состоится 15 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

Выйти на вершину аттракциона: сможет ли Ливерпуль Клоппа повторить погром МЮ в матче с Реалом