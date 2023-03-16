После финального свистка в ответном матче над Сантьяго Бернабеу раздалась культовая песня "You'll Never Walk Alone", которая является гимном фанатов Ливерпуля. Это была не ошибка ответственного за звук, а вполне спланированная акция благодарности после поступка "красных" на Энфилде. Тогда команды провели минуту молчания в честь легенды Реала Амансию, который умер 21 февраля. Экс-нападающий Ливерпуля Кенни Далглиш символично преподнес цветы к фанатскому сектору мадридцев.

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"Ливерпуль был с нами на Энфилде. Они показали жест величия, достойный действительно великого клуба, и мы хотели ответить им взаимностью. Это меньшее из того, что мы могли сделать. Независимо от того, что происходит на поле, клубы такого уровня должны демонстрировать свое величие и уважение друг к другу", – Marca цитирует директора Реала Эмилио Бутрагеньо.

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️ El Liverpool tuvo un precioso gesto con el Madrid en Anfield



Y hoy en el Bernabéu sonó el 'You'll Never Walk Alone' al terminar el partido, con la gente de pie y aplaudiendo



@jigochoa pic.twitter.com/yKi0qdlEsI — MARCA (@marca) March 15, 2023

На поле мадридцы совсем не жалели Ливерпуль – победа 1:0 после унизительного избиения 5:2 в Англии.

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