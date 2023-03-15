"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как мадридский Реал одержал очередную победу над Ливерпулем, прорвавшись в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Победный гол Бензема в видеообзоре матча Реал – Ливерпуль – 1:0

Карло Анчелотти после выездной победы со счетом 5:2 сделал косметические перестановки в составе. В основу вернулся Кроос, травмированного Алабу прогнозируемо заменил Начо, а Вальверде перешёл на позицию вингера (Родриго сел в запас). Более разрушительный Камавинга снова закрыл опорную зону – Чуамени придержали в запасе.

В центр обороны Ливерпуля вернулся Конате, а тройка нападающих у мерсисайдцев не изменилась. Интересной стало центральное звено – Хендерсон и Байчетич остались в лазарете, а вместо них на поле появились Милнер и Жота. Юрген Клопп явно собирался перегружать оборону Реала и увеличивать давление в первой линии прессинга.

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На практике зажать Мадрид не удалось. Гости не могли раскатать быстрые комбинации, ведь не хватало открываний между линиями. Как следствие, "красные" проводили длительные перепасовки в центре. Пробиться сквозь блок Реала в схеме 4-4-2 не удавалось – атакующая пятерка англичан оставалась отрезанной, а реальным вариантом выхода в атаку были только длинные забросы на Салаха, с которым играли довольно внимательно.

Единственный момент на данном отрезке подарили сами мадридцы. Карвахаль выполнил неудачный пас назад, Рюдигер начал догонять мяч под давлением Мохамеда и даже притормозил египтянина, но тот запустил сферу на левый край штрафной – Нуньес оттуда пробил в Куртуа. Также вспоминается сброс Салаха в центр штрафной на Жоту, однако тот не смог попасть по мячу, как следует.

"Сливочные" уверенно выходили из-под прессинга, чему изрядно способствовала качественная работа Модрича. Пользуясь высокими позициями соперника, Реал регулярно ловил Ливерпуль на контратаках. Как следствие, до 30-й минуты хозяева могли забивать минимум четыре раза.

На 9-й минуте Бензема пробежал мимо прострела на 11 метров, а на 14-й Винисиус замкнул скидку от Рюдигера ударом в упор – Алиссон спас. На 20-й Камавинга перехватил мяч и с дистанции бахнул в правую девятку, но Алиссон перевел в перекладину. Еще через две минуты Модрич пробил метров с 22-х – сфера пролетела в сантиметрах над каркасом.

В середине первого тайма игра выровнялась. Мерсисайдцы более-менее наладили контроль мяча, хотя недостаток динамики и опускание Вальверде в оборону позволяли Реалу успешно защищаться.

Контратаки также не исчезли, но остроты у ворот Алиссона уже не возникало – а вот Ливерпуль провел еще два выстрела со средней дистанции. Нуньес крутил с левого угла штрафной под дальнюю штангу, а Гакпо бил с правого полуфланга под ближнюю. Куртуа справился.

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. У подопечных Юргена Клоппа осталось всего 45 минут, чтобы устроить фантастический камбэк. Несмотря на это, оба тренера обошлись без замен – Юрген Клопп только в середине тайма проведет первые перестановки. На поле вместо Жоты, Нуньеса и Милнера появились Эллиот, Фирмино и Окслейд-Чемберлейн.

К сожалению для болельщиков Ливерпуля, ни одного момента во втором тайме "красные" не создали. Вспомнить можно только несколько неплохих атак на первых минутах, однако они ничем опасным не завершились.

Реал надежно закрылся и время от времени убегал в контратаки – контролировать их англичанам не удавалось. Слишком много сил было брошено в атаку и слишком круто мадридцы работали в позиционном плане, хитро обмениваясь позициями.

Такой футбол вылился в два голевых момента. Так, на 55-й минуте ошибка Робертсона открыла Вальверде – тот получил передачу на ход в штрафную, обыгрался с Бензема и оказался перед Алиссоном. Голкипер парировал удар Федерико!

На 68-й же Винисиус прошил оборону Ливерпуля и выкатил передачу на Бензема, которому оставалось расстрелять ворота с минимального расстояния. Карим это и сделал, однако мяч прошел над перекладиной!

В конце концов, на 79-й минуте Реал наказал мерсисайдцев. Камавинга обыгрался с Вальверде в центре и запустил передачу в щель между Ван Дейком и Конате. Там стоял Бензема, который эффектно сбросил мяч влево на Винисиуса – тот вывалился на рандеву с Алиссоном, но поскользнулся! Впрочем, бразилец лёжа успел откатить сферу назад на Карима. Тот пробил в пустые ворота, закрыв все вопросы по выходу в четвертьфинал. 1:0!

В этом моменте француз еще и повреждение получил, поэтому его пришлось снять с игры. Ливерпуль не смог огрызнуться даже моментом, не то чтобы голом престижа. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридцев. Реал шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов!

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