Победный гол Бензема в видеообзоре матча Реал – Ливерпуль – 1:0
Реал одолел Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Смотрите гол и обзор матча на Футбол 24.
Ответный матч между Реалом и Ливерпулем на Сантьяго Бернабеу получился не таким результативным, как на Энфилде. Согласно статистике компании Opta, за первый тайм команда Карло Анчелотти нанесла по воротам Ливерпуля 9 ударов, и ни разу не забила. При этом столько же ударов по воротам "красных" игроки Реала нанесли по воротам Ливерпуля в выездном матче – и забили при этом пять мячей.
Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно переиграв Ливерпуль в ответном матче
Карим Бензема забил свой 33-й гол на стадии плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю француз уступает только Криштиану Роналду (67 голов) и Лионелю Месси (49 голов).
По сумме двух встреч Ливерпуль проиграл Реалу со счётом 2:6. Это – самая крупная неудача мерсисайдцев по итогам двухматчевого противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов в истории клуба.