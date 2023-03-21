Мадридский Реал внимательно следит за ситуацией вокруг 19-летнего Джуда Беллингема. Но конкуренция за игрока довольно жестокая. Манчестер Сити также претендует на молодого таланта и уверен, что сделку удастся подписать.

Манчестер Сити хочет уберечь Холанда от посягательств других клубов - "горожане" придумали хитрый план

В случае, если Беллингем переедет в Англию, "сливочные" имеют план B. Как сообщает ESPN, Реал попытается привлечь в свою команду Бернарду Силву. 28-летний игрок прошлым летом выразил желание покинуть Манчестер Сити, и оно может сбыться. "Горожане" могут расстаться с португальцем, если получат выгодное предложение.

Контракт Бернарда Силвы действует до 2025 года. В этом сезоне за Манчестер Сити он сыграл в 25 матчах. В активе португальца четыре гола и пять результативных передач.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.