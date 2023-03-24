Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вскоре может сменить Мадрид на другой город. Поэтому "бланкос" ищут ему замену.

Реал готовится к летней распродаже и подписанию новых игроков. Одним из тех, кто может уйти, является 24-летний украинец. Клуб перестраховывается и уже нацеливается на Барта Вербрюггена, сообщает Defensa Central.

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Лунин осознает, что выиграть конкуренцию у нынешнего Тибо Куртуа очень сложно, поэтому будут искать другие варианты. И это несмотря на то, что тренерский штаб был доволен игрой Андрея, когда тот подменял бельгийца в 11 матчах сезона. Украинец стремится к стабильной игровой практике.

Вербрюггена, который на 4 года младше нашего земляка, в офисах "бланкос" называют интересной ставкой на будущее. В таком статусе переезжал в Мадрид и Лунин. В Бельгии говорят, что Андерлехт потребует своего кипера 10 миллионов евро. Трансфер может состояться летом.

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