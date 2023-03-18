Полузащитник Милана Браим Диас завершит выступления в Италии и вернется на родину.

Хавбек на правах аренды из Реала выступает в футболке "россонери" уже 3 года. Но этот сезон является для него последним в Италии, сообщает Фабрицио Романо.

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Мадрид уже принял решение вернуть Браима. Цель "бланкос" – пролонгировать до 2025 года сотрудничество и с нового сезона заиграть его в первой команде. Прекрасные выступления на Сан-Сиро окончательно убедили испанцев.

Диас, являющийся одним из лидеров Милана, в этом сезоне провел 30 поединков (5 голов и 2 ассиста). Пока он сосредоточен на Лиге чемпионов, ведь в четвертьфинале будет противостоять Наполи.

Кроме 23-летнего хавбека, Реал летом вернет еще и Франа Гарсию, выступающего за Райо Вальекано на правах аренды.

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