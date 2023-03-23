Реал планирует подписать Холанда за невероятную сумму – мадридский клуб мечтает о звездном трио в атаке
Руководство Реала намерено воплотить амбициозный план, чтобы сделать свою линию атаки исключительной.
"Сливочные" считают, что трансфер норвежского нападающего будет приоритетной целью на 2024 год, независимо от того, удастся ли подписать Килиана Мбаппе или нет. Реал делает подготовительные шаги, чтобы занять лучшую позицию в переговорах в случае, если игрок решит покинуть Манчестер Сити следующим летом.
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Мадридцы видят в Холанде идеальную замену Кариму Бензему. По информации AS, трансфер обойдется клубу от 220 до 240 миллионов евро. Реал рассчитывает объединить Холланда, Мбаппе и Винисиуса в своей линии атаки. К 2024 году клуб разгрузит зарплатную ведомость – уход Карима Бензема, Тони Крооса, Эдена Азара и Луки Модрича позволит мадридцам экономить 50 миллионов евро на зарплате. Считается, что эти средства могут быть потрачены на выплаты Эрлингу и Килиану.
В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 26 матчей, забил 28 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов норвежец записал в свой актив десять голов в шести матчах.
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