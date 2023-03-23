"Сливочные" считают, что трансфер норвежского нападающего будет приоритетной целью на 2024 год, независимо от того, удастся ли подписать Килиана Мбаппе или нет. Реал делает подготовительные шаги, чтобы занять лучшую позицию в переговорах в случае, если игрок решит покинуть Манчестер Сити следующим летом.

Реал нашел альтернативу Беллингему – мадридцы попытаются своровать лидера Манчестер Сити

Мадридцы видят в Холанде идеальную замену Кариму Бензему. По информации AS, трансфер обойдется клубу от 220 до 240 миллионов евро. Реал рассчитывает объединить Холланда, Мбаппе и Винисиуса в своей линии атаки. К 2024 году клуб разгрузит зарплатную ведомость – уход Карима Бензема, Тони Крооса, Эдена Азара и Луки Модрича позволит мадридцам экономить 50 миллионов евро на зарплате. Считается, что эти средства могут быть потрачены на выплаты Эрлингу и Килиану.

В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 26 матчей, забил 28 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов норвежец записал в свой актив десять голов в шести матчах.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.