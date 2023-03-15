Реал разгромлен, Боруссия Д вылетела в серии пенальти – определились пары 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА
По итогам поединков 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА стали известны все полуфинальные пары турнира.
Юношеская лига УЕФА, 1/4 финала
Спортинг U-19 – Ливерпуль U-19 – 1:0
Милан U-19 – Атлетико U-19 – 2:0
АЗ U-19 – Реал U-19 – 4:0
Боруссия Дортмунд U-19 – Хайдук U-19 – 1:1 (8:9 пен.)
По итогам четвертьфиналов Ливерпуль, Атлетико, Реал и дортмундская Боруссия прекратили участие в розыгрыше. Дортмунд выбыл по итогам серии пенальти, а Мадрид был разгромлен в Алкмааре. Победитель украинского Руха – Милан – прошёл Атлетико.
Фиаско Барселоны, сорванное Эль-Класико, драма Руха – определились пары 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА
Пары 1/2 финала Юношеской Лиги УЕФА 2022/23:
Спортинг – АЗ
Хайдук – Милан
Так называемый "Финал четырех" (полуфиналы и решающий матч 21 и 24 апреля соответственно) состоится на стадионе Колове в Ньоне.