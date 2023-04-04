Давиде Анчелотти планирует отделиться от звездного отца и начать самостоятельную карьеру, информирует Marca.

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Молодой итальянец ведет переговоры с Базелем по поводу летнего назначения главным тренером. Швейцарский гранд проваливает чемпионат (всего 5 место), но под руководством временно исполняющего обязанности тренера Хайко Фогеля продолжает борьбу в Лиге конференций и Кубке. Руководство клуба в межсезонье готовит масштабную перестройку, под которую и хотят пригласить 33-летнего Анчелотти.

Давиде уже 11 лет сопровождает отца Карло в его клубах – ПСЖ, Бавария, Наполи, Эвертон, Реал. Анчелотти-младший начинал тренером по физподготовке, затем ассистентом, а теперь имеет шанс поработать самостоятельно.

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