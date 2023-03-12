В рамках программы дня в 25-м туре Ла Лиги 2022/23 провели несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 25-й тур

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Ли Кан Ин, 50 – Фернадес, 3

Удаление: Мерино, 90

Севилья – Альмерия – 2:1

Голы: Окампос, 45+2 (п.), Ламела, 73 – Акиеми, 2

Вильяреал – Бетис – 1:1

Голы: Пино, 55 – Иглесиас, 38

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Реал Сосьедад снова потерпел фиаско, не сумев переиграть Мальорку. Хотя поединок начинался удачно – уже на 3-й минуте Карлос Фернандес вывел басков вперед. Ему ассистировал Давид Силва, который отдал 3 ассиста в четырех последних матчах Ла Лиги. Столько же, сколько и в 36 поединках до этого.

Впрочем, при равном количестве ударов (8-8) Мальорка была втрое острее, что вылилось в гол Ли Кан Ина на 50-й минуте. "Чуриурдин" так и не смогли вернуть лидерство, а на 90-й минуте Мерино еще и в меньшинстве ее оставил. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Реал Сосьедад не смог выиграть в четвертом поединке Ла Лиги подряд, а всего у басков всего 1 победа в 9-ти последних матчах.

Севилья в дуэли аутсайдеров на своем поле одолела Альмерию. Акиеми шокировал нервионцев уже на второй минуте и хозяева побежали отыгрываться. Трижды они требовали пенальти и лишь в добавленное к первому тайму время арбитр удовлетворил их просьбу – Окампос с отметки забил гол в раздевалку.

В середине второго тайма Ламела вывел "красно-белых" вперед и подопечные Хорхе Сампаоли уже не отпустили свои три очка. Победа подняла Севилью сразу на 5 позиций – отныне они тринадцатые, Альмерия – предпоследняя.

Вильяреал в родных стенах расписал ничью с Бетисом. Счет открыли гости в результате ошибки Рейны – он не зафиксировал мяч в руках после слабого удара Родри, позволив Иглесиасу сыграть на добивании. Отыграть этот гол левантийцы смогли уже после перерыва в результате шикарной диагонали Терраца на левый край штрафной. Пино принял ее и выстрелил в точно под дальнюю штангу. 1:1!

Бетис после этого вообще не создал чего-то опасного, однако и Вильяреал не поразил в атаке. В итоге, новых голов болельщики не увидели. Ничья оставила команды на старых местах: Вильяреал идет шестым с 38 очками, а Бетис набрал 42, держась пятым. До зоны ЛЧ "вердибланкос" не хватает трех очков.

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