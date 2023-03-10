Суперзвездный форвард до сих пор остается в списке самых высоких приоритетов Мадрида, утверждает AS.

Мбаппе признал беспомощность ПСЖ перед Баварией: "Сейчас это наш максимум, вот и все"

Реал не хочет вступать ни в какие переговоры с ПСЖ, поэтому будет ждать лета 2024 года, когда завершается действующий контракт Мбаппе. У нападающего есть пункт продления еще на один сезон, но нынешние реалии совсем не способствуют его активации. Реал готов сделать новое предложение Килиану после громкого провала 2022 года.

Тогда все тоже ждали переезда Мбаппе в столицу Испании на правах свободного агента, но в последний момент он передумал и продлил соглашение с ПСЖ. Боссы "сливочных" не забыли предательства, которое устроил чемпион мира, поэтому будут требовать публичных извинений перед клубом и фанатами Реала.

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