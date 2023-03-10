Чемпионат ОАЭ, 19 тур

Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:3

Голы: Едвай, 25, Лаба, 65, Канеду, 68

Удаление: Алькарби, 56 (АВ)

Команда Реброва получила шанс выйти в лидеры турнирной таблицы, но соперник был непростым. Аль-Вахда имела столько же очков (37) и может похвастаться 3 игроками с большим опытом на уровне АПЛ – хавбеки Аллан, Адриен Силва и вингер Матеус Перейра.

Гости вышли вперед благодаря курьезному голу Едвая на 25-й минуте. Вице-чемпион мира явно планировал верховую передачу, но мяч с расстояния в 35 метров идеально закрутился под перекладину ворот.

تين يدفاي ثالث لاعب كرواتي يسجّل في تاريخ دوري المحترفين بعد: سردان أندريتش مع الوحدة - أنتي ايرسيج مع شباب الأهلي#دوري_أدنوك_للمحترفين #الوحدة_العين

حصرياً على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/8Ien877UPw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2023

В дебюте второй половины Аль-Вахда осталась в меньшинстве – Алькарби наказали прямой красной за грубый подкат в центре поля. Подопечные Реброва быстро воспользовались преимуществом, добив соперника двойным ударом. Лаба с нескольких метров занес мяч в ворота, а Канеду замкнул прострел левого защитника Эрика. Бразилец выдал роскошный спринт, напомнив, почему им интересовался Шахтер.

Аль-Айн одержал вторую победу подряд 3:0 и по крайней мере временно вырвался на вершину. Завтра команду Реброва могут сместить Аль-Ахли (-1 очко) и Аль-Васл (-2).

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