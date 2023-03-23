"Ребров давал интервью и был очень осторожным. Но он не сказал, что точно после завершения контракта с Аль-Айном уйдет в сборную. Он сказал, что ему там очень удобно работать. Это история о том, что он может продлить контракт с Аль-Айном. Условия ему там предложат самые лучшие.

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Аль-Айн серьезно рассчитывает на стартующую в августе Азиатскую лигу чемпионов. Поэтому, если все у него будет хорошо с результатами, Реброву могут предложить новый контракт и он сможет требовать очень дорогого усиления под Азиатскую лигу чемпионов, которую так желают богатые владельцы клуба. Поэтому вопрос, кто будет тренером сборной, очень загадочный", – цитирует Моралеса Український футбол.

Напомним, легенда Динамо уже второй сезон тренирует клуб из Объединенных Арабских Эмиратов. Его соглашение рассчитано до этого лета. В настоящее время обязанности главного тренера сборной Украины исполняет Руслан Ротань.

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