"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору было видно – они все обречены. Никакой борьбы, одна желтая карточка за игру, одна! Где так играют в футбол? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас Днепра, Металлиста, я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

Сборная Украины услышала жесткий вердикт УЕФА после безнадежного поражения от Англии

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Да, будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно возглавлю сборную Украины". Пока я такого не слышал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами ничего не сделаешь, если будешь играть стоя. Англичане даже не напрягались сильно, я ждал совсем другого подхода. При счете 0:2 надо было характер проявить. Но если ни одного удара за игру – трудно рассчитывать на что-то", – приводит Espreso слова Маркевича.

Напомним, что единственное предупреждение в матче с Англией заработал Руслан Малиновский. Это случилось на 69-й минуте.

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