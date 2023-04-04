"Сейчас есть две конкретные версии, которые гуляют в нашем журналистском поле. Первая: Офис Президента хочет Реброва, Павелко хочет Реброва, но Офис Президента, и конкретно господин Ермак, с которым Ребров в хороших отношениях, говорит: "нет-нет-нет, не иди в сборную, пока там Павелко".

Ребров имеет еще два варианта вместо сборной Украины – на специалиста охотятся клубы уровня Лиги чемпионов

Есть вторая версия, в которую я очень хотел бы верить, что в этот период времени представители Реброва и УАФ согласовывают контракт. Сергей готов его подписать, он пообещал приехать с 1 июня и все будет ок, что согласовывается контракт с двумя помощниками – это Висенте Гомес и Альберто Босх. И все будет нормально. Возможно, эти события происходят параллельно", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что Ребров имеет контракт с Аль-Айном, который завершается летом этого года. Сергея Станиславовича сватают в сборную Украины уже длительное время, но сторонам не удается договориться.

Ребров и Ярмоленко спаслись против лидера чемпионата – безумный промах сделал защиту титула почти нереальной