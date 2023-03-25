Большинство болельщиков поздравляли звездного шведа с рекордом, но вчера на поле выходил более возрастной ветеран.

Ибрагимович стал старейшим игроком в истории отборов Евро (обновлено)

Нападающий сборной Гибралтара Ли Каскьяро сыграл против греков, когда ему было 41 год и 176 дней. Это на 4 дня больше, чем у Ибры, поэтому именно толстяк из страны-карлика является новым рекордсменом отборов Евро. Каскьяро с 1998-го и по сей день выступает за один клуб – Линкольн Ред Импс. За сборную Гибралтара он провел 54 матча и забил 3 мяча. Именно Ли забил первый мяч своей страны на официальном уровне (1:6 против Шотландии в отборе на Евро-2016).

Через несколько дней у Ибрагимовича и Каскьяро будет шанс улучшить свои показатели. 27 марта Швеция будет принимать Азербайджан, а Гибралтар отправится в гости к Нидерландам.

◉ Lee Casciaro vs. Greece: 41 years and 176 days old



◎ Zlatan Ibrahimović vs. Belgium: 41 years and 172 days old@VVGenechten2 is right. https://t.co/qzsTa076hB — Squawka (@Squawka) March 24, 2023

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