Рекорд Ибрагимовича оказался ложным – толстяк из Гибралтара старше Златана на 4 дня
Внимательные любители статистики лишили Златана Ибрагимовича звания старейшего игрока в истории отборов чемпионатов Европы.
Большинство болельщиков поздравляли звездного шведа с рекордом, но вчера на поле выходил более возрастной ветеран.
Ибрагимович стал старейшим игроком в истории отборов Евро (обновлено)
Нападающий сборной Гибралтара Ли Каскьяро сыграл против греков, когда ему было 41 год и 176 дней. Это на 4 дня больше, чем у Ибры, поэтому именно толстяк из страны-карлика является новым рекордсменом отборов Евро. Каскьяро с 1998-го и по сей день выступает за один клуб – Линкольн Ред Импс. За сборную Гибралтара он провел 54 матча и забил 3 мяча. Именно Ли забил первый мяч своей страны на официальном уровне (1:6 против Шотландии в отборе на Евро-2016).
Через несколько дней у Ибрагимовича и Каскьяро будет шанс улучшить свои показатели. 27 марта Швеция будет принимать Азербайджан, а Гибралтар отправится в гости к Нидерландам.
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