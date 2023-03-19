Удинезе разобрался с Миланом в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Уже на 10-й минуте Роберто Перейра открыл счет бильярдным ударом из пределов штрафной. Под занавес тайма Милан получил шанс отыграться с пенальти. Сильвестри отразил первую попытку Ибрагимовича, но игрок Удинезе рано забежал в штрафную. Второй удар Златана оказался значительно лучше и сделал его старейшим автором гола в истории Серии А (41 год и 166 дней).

Ибрагимович установил рекорд Серии А, забив впервые за год – кризисный Милан проиграл Удинезе

Это была последняя радость Милана во встрече. Удинезе усилиями лучшего бомбардира Бету умудрился вернуть преимущество за остатки компенсированного времени. После перерыва фриульцы добили чемпиона – 3:1.