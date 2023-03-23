"Синие" не пожалели денег, чтобы получить Грэма Поттера с его штабом.

Грэм Поттер возглавил Челси в сентябре прошлого года. Брайтон должен был получить компенсацию за своего наставника, решившего сменить команду. "Чайки" в своем финансовом отчете показали сумму, которую заплатил лондонский клуб.

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Челси выплатил 21,5 миллиона фунтов за Грэма Поттера и его штаб. Сумма была получена спустя несколько дней после назначения его главным тренером "синих". Об этом рассказал ведущий подкаста The Price of Football. Киран Магуайр.

Brighton paid £3m for consultation services of Star Lizard, the company that does the clever stuff analysing players and the game.



Since 30 June 2022 the net spend is MINUS £89m, in addition Chelsea paid £21.5m compensation for Graham Potter & other staff. pic.twitter.com/YRWT1ibil9 — Kieran Maguire (@KieranMaguire) March 22, 2023

Ранее сообщалось, что компенсация за Поттера является рекордной при переходе тренера из одного клуба в другой. На втором месте по сумме выплат – переход Юлиана Нагельсманна из Лейпцига в Баварию, за которого было выплачено 20 миллионов евро (17,4 млн. фунтов).

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