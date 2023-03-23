Рекордные отступные за тренера Мудрика – стала известна сумма, которую заплатил Челси
"Синие" не пожалели денег, чтобы получить Грэма Поттера с его штабом.
Грэм Поттер возглавил Челси в сентябре прошлого года. Брайтон должен был получить компенсацию за своего наставника, решившего сменить команду. "Чайки" в своем финансовом отчете показали сумму, которую заплатил лондонский клуб.
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Челси выплатил 21,5 миллиона фунтов за Грэма Поттера и его штаб. Сумма была получена спустя несколько дней после назначения его главным тренером "синих". Об этом рассказал ведущий подкаста The Price of Football. Киран Магуайр.
Ранее сообщалось, что компенсация за Поттера является рекордной при переходе тренера из одного клуба в другой. На втором месте по сумме выплат – переход Юлиана Нагельсманна из Лейпцига в Баварию, за которого было выплачено 20 миллионов евро (17,4 млн. фунтов).
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