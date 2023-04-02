Алжирец оставался единственным здоровым левым защитником команды, но вдруг не попал в заявку на домашний матч против Реймса. Комбуаре объяснил свое решение.

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"У меня очень простое правило. Никаких проблем с игроками, которые соблюдают пост Рамадана в течение недели. Но в день матча это запрещено. Те, кто соблюдает правила Рамадана в день матча, остаются дома. Я не собираюсь портить здоровье игроков или доставлять неприятности их партнерам. Когда вы не едите весь день, это создает трудности", – приводит слова тренера Нанта GFFN.

20-летний Хаджам готов отказаться от поста на выездах, но не в домашних матчах. В январе Нант заплатил Парижу за защитника 300 тысяч евро. Алжирец успел сыграть 11 матчей и отличиться одним ассистом.

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