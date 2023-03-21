На этом посту Ренар сменит недавно уволенную Коринн Диакр. Как информируют RMC Sport и The Athletic, Диакр может присоединиться к тренерскому штабу Ренара в статусе помощницы.

Женская сборная Франции уволила тренера, единственный обидчик Месси на ЧМ-2022 – среди кандидатов на замену

The Athletic сообщает, что французские футболистки довольны выбором Федерации футбола Франции (FFF). Сообщается, что в выборе нового наставника женской сборной Франции принимал участие президент Лиона Жан-Мишель Ола.

Теперь дело за малым – FFF осталось уладить расторжение контракта Эрве с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Ранее Ренар уже тренировал женские футбольные команды.

Напомним, что лишь сборной Саудовской Аравии удалось одолеть Аргентину на победном для Месси и компании ЧМ-2022.

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