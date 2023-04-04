Решающие голы, поездка на Россию и скандалы: чем запомнился Селезнев за свою карьеру
4 апреля 2023 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил видеоматериал о Евгении Селезневе, который, по слухам, планирует завершать свою карьеру.
Проект ТаТоТаке недавно сообщил, что Евгений Селезнев принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. До бомбардирского рекорда УПЛ ему не хватило 8 голов (124 гола – у Максима Шацких).
"Царь", как известно, возвращался в УПЛ, чтобы побить достижение узбека. "Футбол 24" вспомнил, чем запомнился бывший форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины за время своих выступлений.
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