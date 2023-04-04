"Футбол 24" подготовил видеоматериал о Евгении Селезневе, который, по слухам, планирует завершать свою карьеру.

Проект ТаТоТаке недавно сообщил, что Евгений Селезнев принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. До бомбардирского рекорда УПЛ ему не хватило 8 голов (124 гола – у Максима Шацких).

"Царь", как известно, возвращался в УПЛ, чтобы побить достижение узбека. "Футбол 24" вспомнил, чем запомнился бывший форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины за время своих выступлений.

Селезнёв решил завершить карьеру – СМИ назвало ориентировочную дату прощального матча