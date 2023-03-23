"Решение попрощаться с Кучуком считаю правильным, в этом мы нашли общий язык", – гендиректор Руха
Генеральный директор Руха Игорь Дедышин поделился мыслями относительно отставки Леонида Кучука с должности главного тренера.
"Поражение от Колоса – это досадная случайность и футбольная несправедливость. Но нельзя говорить, что именно тот матч привел к кардинальным решениям. На каком-то этапе мы почувствовали, что нам нужна перезагрузка, прежде всего в головах самих футболистов, а также в подходах к тренировочному процессу, к системе построения игры.
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Это и привело к нашему решению – нужно дать свежий взгляд, свежее дыхание, свежий подход в тренировочном процессе и подготовке к матчам. Решение попрощаться с Леонидом Кучуком считаю правильным. Так же думает и он – мы общались с ним на эту тему, и он тоже подтвердил, что это правильное решение. Поэтому в этом мы нашли взаимопонимание", – заметил Дедышин в комментарии официальному сайту Руха.
Напомним, Кучука отправили в отставку после поражения Шахтеру. Его заменил Виталий Пономарев, который до этого работал с Рухом U-19.
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