"Поражение от Колоса – это досадная случайность и футбольная несправедливость. Но нельзя говорить, что именно тот матч привел к кардинальным решениям. На каком-то этапе мы почувствовали, что нам нужна перезагрузка, прежде всего в головах самих футболистов, а также в подходах к тренировочному процессу, к системе построения игры.

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Это и привело к нашему решению – нужно дать свежий взгляд, свежее дыхание, свежий подход в тренировочном процессе и подготовке к матчам. Решение попрощаться с Леонидом Кучуком считаю правильным. Так же думает и он – мы общались с ним на эту тему, и он тоже подтвердил, что это правильное решение. Поэтому в этом мы нашли взаимопонимание", – заметил Дедышин в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, Кучука отправили в отставку после поражения Шахтеру. Его заменил Виталий Пономарев, который до этого работал с Рухом U-19.

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