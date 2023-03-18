Ройс стал лучшим бомбардиром в истории Боруссии Д – есть нюанс, который тянется со времен Второй мировой войны
Марко Ройс даже с постоянными травмами записал свое имя в историю дортмундской Боруссии.
Дубль в ворота Кельна (6:1) позволил 33-летнему полузащитнику стать лучшим бомбардиром за всю историю клуба.
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Михаэль Цорк остановился на отметке 159 мячей, а Ройс теперь может похвастаться 161-м. Правда, есть один нюанс. Легендарный Альфред Пройслер настрелял за дортмундцев 177 голов и формально до сих пор удерживает рекорд. Но это было время любительского футбола Германии после Второй мировой войны (1946 – 1959). Возможно, Ройс успеет превзойти и эту отметку, если получит новый контракт (действующий заканчивается летом).
Напомним, что Марко является воспитанником Борусии Д, но родной клуб не поверил в него с первого раза. Хавбек был вынужден бродить по низшим лигам, доказывать свой уровень в Гладбахе и простить дортмундцам, чтобы вернуться на Вестфаленштадион в 2012 году.
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