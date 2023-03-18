Марко Ройс даже с постоянными травмами записал свое имя в историю дортмундской Боруссии.

Дубль в ворота Кельна (6:1) позволил 33-летнему полузащитнику стать лучшим бомбардиром за всю историю клуба.

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Михаэль Цорк остановился на отметке 159 мячей, а Ройс теперь может похвастаться 161-м. Правда, есть один нюанс. Легендарный Альфред Пройслер настрелял за дортмундцев 177 голов и формально до сих пор удерживает рекорд. Но это было время любительского футбола Германии после Второй мировой войны (1946 – 1959). Возможно, Ройс успеет превзойти и эту отметку, если получит новый контракт (действующий заканчивается летом).

161 goals in all competitions...and counting pic.twitter.com/tzTAIVd4y6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 18, 2023

Напомним, что Марко является воспитанником Борусии Д, но родной клуб не поверил в него с первого раза. Хавбек был вынужден бродить по низшим лигам, доказывать свой уровень в Гладбахе и простить дортмундцам, чтобы вернуться на Вестфаленштадион в 2012 году.

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