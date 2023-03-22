Будущее Жозе Моуринью в Роме неопределенно. Он может покинуть итальянский клуб по завершении текущего сезона. Португальский специалист, как сообщали СМИ, может отправиться работать в ПСЖ. Руководство Ромы уже определилось с тем, кто может заменить "Особенного" на скамейке запасных.

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Как сообщает Corriere dello Sport, Антонио Конте является фаворитом на должность главного тренера "волков", если Моуринью действительно покинет клуб. Итальянский специалист с большой вероятностью покинет Тоттенхэм в ближайшее время. Приоритетом Конте является возвращение в Италию. Единственным препятствием, которое может помешать итальянцу возглавить Рому, его аппетиты по поводу зарплаты. Следовательно, тренер должен сократить свои доходы.

Антонио Конте работал в Италии с Ювентусом и Интером. Оба клуба под его руководством выигрывали Серию А. Рома занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 баллов.

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