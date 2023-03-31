Вполне вероятно, что Криштиану Роналду больше никогда не сыграет в Лиге чемпионов. Однако за свою карьеру португалец успел достичь вершин, которые будет очень трудно покорить кому-то другому.

Криштиану Роналду уже давно забронировал себе место в когорте лучших игроков за всю историю футбола. Этому способствовали феноменальные успехи в Лиге чемпионов – самом статусном клубном турнире. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о главных успехах португальца в ЛЧ.

Звездный бомбардир буквально одержим этим соревнованием. Во время своего скандального прощания с Манчестер Юнайтед Роналду долгое время держал на паузе предложение от Аль-Насра. Криштиану был готов пожертвовать космическими деньгами в Саудовской Аравии только ради одного – возможности играть в Лиге чемпионов. Желательно, чтобы это был клуб, претендующий на победу. Зимой таких не нашлось, поэтому с мечтами об очередной "короне" Европы пришлось распрощаться.

Португалец рискует так и не догнать легенду Реала Пако Хенто с его невероятными 6 победами в Кубке/Лиге чемпионов. За ним – более десятка игроков (среди них и Роналду), у которых 5 побед. Даже без этого достижение в активе португальца много рекордов Лиги чемпионов. Предложение самого же игрока поименовать турнир на "CR7 Champions League" не покажется вам такой уж шуткой, если перечислить все его подвиги.

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В этом материале мы решили ограничиться рекордами, принадлежащими исключительно Роналду. Без упоминания о тех, которые он делит с кем-то еще. В частности, о 5 победах в Лиге чемпионов (без учета Кубка чемпионов). Также о голах в каждом матче группового этапа – такое, казалось бы, простое достижение пока покорилось только двум. Кроме Криштиану, это сделал Себастьян Алле в составе Аякса. Следовательно, вашему вниманию 7 уникальных вершин португальца в рамках ЛЧ. Вы тоже заметили здесь магию любимого номера звездного форварда?

Больше всего матчей в Лиге чемпионов. 183 раза Роналду выходил на футбольное поле под культовое творение композитора Тони Бриттена. Это на 6 поединков больше, чем у идущего вторым Икера Касильяса. Замыкает топ-3 Лионель Месси. Аргентинец отстает от своего главного оппонента на 20 матчей. Криштиану добился этого благодаря тому, что его команды регулярно добирались до поздних стадий плей-офф.

Больше всего голов в Лиге чемпионов. 140 голов. Феноменально. В 2015 году Роналду побил рекорд Рауля и с тех пор почти удвоил показатели (у испанца 71 мяч). Здесь ближайшим преследователем остается Месси, у которого на 11 точных ударов меньше. Как видим, аргентинцу легко найти мотивацию для еще нескольких сезонов в Европе.

Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов. Хейтерам не удастся упрекнуть португальца в том, что он просто набивал статистику с аутсайдерами. Это в сборной Криштиану пачками забивал в матчах со слабыми соперниками, а в ЛЧ принимал непосредственное участие в завоевании трофеев. Почти половину своих голов (67) форвард забил в матчах на вылет.

Лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов. Роналду 6 раз завершал розыгрыш главного клубного турнира Европы в статусе лучшего бомбардира (у Месси на один меньше). Португальцу удавалось завоевать "Золотую бутсу" ЛЧ трижды подряд. Список сезонов – 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Больше всего голов за один сезон Лиги чемпионов. Феноменальной вышла кампания 2013/14, за которую Роналду забил 17 голов. Ближайшим к этим показателям был сам португалец – в сезонах 2015/16 и 2017/18 у него было по 16 забитых мячей. Далее расположился Роберт Левандовски (15), а максимумом для Лионеля Месси и Карима Бензема стало по 14 голов.

Самая длинная голевая серия в Лиге чемпионов. Роналду забивал в 11 матчах подряд, растянув это путешествие на два сезона. До него самым стабильным голеадором в истории ЛЧ был Рууд ван Нистелрой, отмечавшийся в 9 поединках подряд. Интересно, что именно этого нидерландца в своё время Криштиану вытеснил из Манчестер Юнайтед.

Король финалов Лиги чемпионов. Португалец вместе с Паоло Мальдини удерживает лидерство по количеству сыгранных финалов ЛЧ – по 6. Лишь однажды Роналду не завоевал трофей. Однако здесь нас интересует другое. Криштиану – единственный игрок в истории, отмечавшийся забитыми мячами в трех разных финалах Лиги чемпионов. Всего в его активе 4 гола в решающих матчах.

Миссия (не)выполнима: сможет ли Холанд побить исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов