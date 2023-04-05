Аль-Наср разбил Аль-Адальх в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, 22-й тур

Аль-Адальх – Аль-Наср – 0:5

Голы: Роналду, 40, (пен.), 66, Талиска, 55, 78, Яхья, 90+8

Аль-Наср продолжает преследовать Аль-Иттихад в борьбе за чемпионство. На этот раз команда Роналду сошлась с одной из худших команд первенства – Аль-Адальхом. Статусность Аль-Насра сначала не сильно помогла команде, ведь забить удалось только на 40 минуте.

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Аль-Амри заработал довольно глупый пенальти, получив очевидный удар по ноге. Одиннадцатиметровый взялся выполнять Роналду, который не промахнулся ударом с отметки – это уже десятый гол португальца в новом клубе. После перерыва преимущество удвоил Талиска, пробив издали в нижний угол.

Роналду оформил дубль – Криш ворвался в штрафную и с левой попал в дальний нижний угол. Талиска сделал счет 0:4, а Яхья в компенсированное время поставил точку во встрече.

Таким образом, Аль-Наср набрал 52 очка и отстает на 1 пункт от первого Аль-Иттихада. Аль-Адальх остался предпоследним в турнирной таблице.

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