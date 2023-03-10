Роналду не выдерживает издевательств – камеры зафиксировали три акта ярости Криша из-за упоминания о Месси
Переход Криштиану Роналду в Аль-Наср оказался отнюдь не спокойной футбольной "пенсией".
Вчера (9 марта) команда Криша минимально проиграла битву за лидерство на поле Аль-Иттихада. Роналду второй раз подряд ушел с поля без результативных действий. Фанаты соперника начали издеваться над 38-летним португальцем, скандируя "Месси, Месси!". Звезда Аль-Насра в ответ мог лишь жестами приказывать "закрыть рот".
Истерика продолжилась и после финального свистка. По дороге в подтрибунку Роналду швырнул свою капитанскую повязку, а затем разъяренно пнул бутылку, которая попалась под ногами. Стадион сопровождал ветерана унизительным гулом.
Напомним, Роналду расторг контракт с МЮ в конце декабря и присоединился к Аль-Насру. По неофициальной информации, зарплата форварда составляет 200 млн долларов в год, поэтому приходится терпеть посредственный уровень футбола и провокации фанатов.
Роналду не помог: Аль-Наср проиграл битву за лидерство в Саудовской Аравии