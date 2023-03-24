Португалия не заметила Лихтенштейн в первом поединке квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Канселу открыл счет дальним выстрелом, а Бернарду Силву сразу после перерыва удвоил преимущество. Дальше пришло время самого звездного португальца.

Отбор к Евро-2024: Роналду в рекордном матче разбил Лихтенштейн, экс-партнер Малиновского хет-триком принес победу

Роналду реализовал пенальти и отличился прямым ударом со штрафного. Это 119 и 120 голы за сборную – больше него никто не забивал. Также Криш побил мировой рекорд по количеству матчей за национальную команду – 197.