Роналду обновил два исторических рекорда: видеообзор матча Португалия – Лихтенштейн – 4:0
24 марта 2023 - Читати українською
Португалия не заметила Лихтенштейн в первом поединке квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
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Канселу открыл счет дальним выстрелом, а Бернарду Силву сразу после перерыва удвоил преимущество. Дальше пришло время самого звездного португальца.
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Роналду реализовал пенальти и отличился прямым ударом со штрафного. Это 119 и 120 голы за сборную – больше него никто не забивал. Также Криш побил мировой рекорд по количеству матчей за национальную команду – 197.
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