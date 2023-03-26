Евро-2024, квалификация

Люксембург – Португалия – 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Фелиш, 15, Силва, 18, Отавиу, 77, Леау, 88

Северная Ирландия – Финляндия – 0:1

Гол: Каллман, 28

Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Мак, 13, Хараслин, 40

В четверг Роналду оформил дубль против Лихтенштейна, а сегодня забил два Люксембургу. Португалия снова устроила разгром "карликового" оппонента. Криш добил в пустые ворота после скидки Мендеша, а также воспользовался классным пасом Фернандеша. Остальные голы забили Фелиш, Бернарду и Отавиу. Леау не реализовал пенальти, но все же нашел свой гол.

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Португалия возглавляет свою группу: 6 очков, +10 разница голов. Второй в этой группе идет Словакия (4 балла), которая в важном матче обыграла Боснию и Герцеговину. Мак красивым ударом из-за пределов штрафной открыл счет. Хараслин в конце первого тайма воспользовался удачным отскоком и удвоил преимущество словаков, установив итоговые цифры на табло.

Финляндия выстояла выездную победу над Северной Ирландией. Единственный гол во встрече забил Каллманн – Пукки отошел в глубину и разогнал атаку, а потом побежал к воротам и ассистировал партнеру. Финляндия в своей группе разделяет второе место с другими тремя сборными, а лидирует там Словения.