Форвард Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду обошёл нападающего сборной Кувейта Бадера Аль-Мутаву в общем зачёте игроков по количеству матчей за свою национальную команду. Матч первого тура отборочного раунда к Евро-2024 против Лихтенштейна стал для Роналду 197-м за сборную Португалии.

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Роналду намеревался побить мировой рекорд на ЧМ-2022 в Катаре, но португальская команда вылетела от сборной Марокко на стадии четвертьфинала.

Роналду выступает за Португалию с 2003 года. С тех пор он забил за команду 118 голов, что также является мировым рекордом. "Рекорды – это моя мотивация. Я хочу стать самым результативным игроком в истории. Я буду этим гордиться. Хочу, чтобы меня продолжали вызывать в сборную", – отметил Криштиану.

Матч Португалия – Лихтенштейн играется в эти минуты.

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