В четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии Аль-Наср с Криштиану Роналду в составе победил Абху со счётом 3:1.

Кубок Саудовской Аравии, 1/4 финала

Аль-Наср – Абха – 3:1

Голы: Аль-Наджи, 1, Аль-Хайбари, 21, Маран, 49 – Адам, 69

Самому португальцу отличиться голом в этой встрече не удалось – за хозяев забивали Аль-Наджи, Аль-Хайбари и Маран. Роналду попал в протокол встречи по совершенно другой причине – в компенсированное время первого тайма он получил глупое предупреждение за неспортивное поведение.

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На 45+3-й минуте Роналду возмутился свистком арбитра на перерыв, и со злости запустил мяч что есть силы на чужую половину поля. Латвийский рефери Андрис Трейманис этот поступок не оценил и наградил Криштиану желтой карточкой.

Роналду провёл на поле 87 минут, после чего был заменён на Талиску. Аль-Наср победил Абху со счётом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка короля.