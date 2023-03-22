"Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто действительно рядом со мной. В трудный период видно, кто на твоей стороне. У меня был не самый удачный этап, сначала в личной жизни, а впоследствии и в карьере.

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В этой жизни нет времени на жалость. Даже не очень хорошие моменты – это часть нашей жизни. Уход из Манчестер Юнайтед? Когда ты на вершине, трудно увидеть, что находится внизу и часто я не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас лучше подготовлен, потому что я уже могу видеть некоторые вещи. Слава Богу, теперь стал лучше", – рассказал игрок.

Напомним, что после скандального интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду покинул Англию. Сейчас он выступает за Аль-Наср, за который успел сыграть девять матчей. В активе нападающего девять голов и две результативные передачи.

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