Роналду радуется голевой феерии с Лихтенштейном и Люксембургом – пора возвращаться к рабочим будням в Аль-Насре
Поездка в сборную Португалии стала глотком свежего воздуха для Криштиану Роналду.
Команда Роберто Мартинеса в отборе Евро-2024 разбила Лихтенштейн и Люксембург с общим счетом 10:0, а капитан записал в свой актив 4 гола (в общей сложности их 122).
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"2 матча, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень положительное начало нашего отбора. Вперед!" – написал Роналду в соцсетях.
Теперь 38-летнему нападающему нужно возвращаться в Аль-Наср, который ведет напряженную борьбу за титул чемпиона Саудовской Аравии. Там у Роналду все не так ярко – всего один гол за 4 последних матча.
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