Несколько дней назад португальцы разбили Лихтенштейн (4:0), а новой жертвой стал Люксембург с Жерсоном Родригесом в составе. Роналду обоим скромным соперникам отгрузил по дублю и теперь имеет 122 гола в 198 матчах за сборную. Самый большой "вклад" для Криша сделал как раз Люксембург – 11 мячей.

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У португальцев вдруг прорезалось умение играть на втором этаже. Головой забивали Фелиш, Бернарду и Отавио. Добивал хозяев Леау, который под занавес встречи не реализовал пенальти, но затем все же закатил свой мяч – 0:6.