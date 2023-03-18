Аль-Наср с большим трудом одолел сопротивление Абхи в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Счет и обзор матча с голом Криштиану Роналду читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 21 тур

Аль-Наср – Абха – 2:1

Голы: Роналду, 78, Талиска, 86 – Абдулфаттах, 26

Удаление: Аль-Судани, 80

В прошлом туре Роналду и Ко проиграли Аль-Иттихаду в битве за лидерство. Главный конкурент Аль-Насра оторвался на 4 очка, поэтому выбора у второй команды чемпионата не было. Никакой другой результат, кроме победы, подопечных Руди Гарсии не устраивал. Соперник был довольно приемлем – Абха разместилась над зоной вылета, набрав всего 1 очко в последних 5-ти матчах.

Роналду не выдерживает издевательств в Саудовской Аравии – камеры зафиксировали три акта ярости Криша из-за упоминания о Месси

Любопытно, что буквально несколько дней назад эти команды встречались в Кубке Саудовской Аравии. Тогда Аль-Наср выиграл 3:1 и прошел в полуфинал.

Если в Кубке для Роналду и Ко все сложилось удачно, то сегодня без нервов не обошлось. Уже на 6-й минуте Аль-Наср пропустил. Атуши удачно сыграл на добивании после удара со штрафного, но хозяевам повезло – VAR зафиксировал офсайд.

Криштиану напомнил о себе ближе к середине тайма. Португалец мог убегать один на один, но в 38 лет скорость уже не та. Защитник настиг Роналду и в идеальном подкате выбил мяч. Звездному ветерану оставалось лишь отчаянно жестикулировать, требуя пенальти. Видео мольб Криштиану разлетелось соцсетями.

Cristiano Ronaldo abim yapma işte böyle yapma kendine bunu sen böyle yapmazdın eskiden.pic.twitter.com/ptlSFys2ng — Göktuğ Özal (@goktugozal) March 18, 2023

На экваторе первого тайма Абха забила, и на этот раз гол засчитали. Адам Абдулфаттах мощным ударом с острого угла прошил голкипера. Интересно, что 28-летний нападающий забил и в кубковом матче, а выступает он за Абху на правах аренды как раз из Аль-Насра. Гол Адам не праздновал, демонстративно подняв руки вверх.

Пропущенный гол разозлил Аль-Наср. Хозяева активнее пошли вперед и имели несколько моментов, но все удары были "в молоко". Разве что Роналду на последних секундах головой пробил прямо в руки голкиперу гостей. В итоге, неожиданные 0:1 после первой половины игры.

Во втором тайме блестящий шанс имел Талиска, откликнувшийся на длинный пас, но бразилец с нескольких метров не смог пробить мимо вратаря. Луис Густаво бахнул с дистанции – метра три от ворот. Ближе к концу игры игроки Абхи начали активнее тянуть время, чем изрядно раздражали Роналду. Криштиану устраивал целые спектакли перед арбитром, требуя прекратить это безобразие.

Впрочем, и гости могли снимать все вопросы. Абдулфаттах имел шанс оформить дубль, но, выйдя один на один, пробил мимо дальнего угла. И сразу же пришла расплата. На 78-й минуте Роналду, как в лучшие годы, мощно пробил со штрафного. Стенка рассыпалась, голкипер не ожидал. 1:1! Криштиану забил со штрафного впервые с июля 2020-го – сухая серия длилась почти 3 года...

CRISTIANO RONALDO FREE KICK GOAL!!! WOWWW



pic.twitter.com/KV4Iwd6ewZ — AB (@AbsoluteBruno) March 18, 2023

Сразу после пропущенного гола Абха еще и в меньшинстве осталась. Аль-Судани получил вторую желтую и досрочно покинул поле. А вскоре Аль-Наср заработал пенальти – VAR увидел игру рукой. Роналду планировал бить, но мяч забрал Талиска, претендующий на статус лучшего бомбардира чемпионата. Бразилец точным ударом принес команде победу. Двенадцать компенсированных минут ничего не изменили. 2:1 – Аль-Наср приблизился к лидеру на расстояние одного очка.