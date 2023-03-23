"Игроки очень счастливы, очень хорошая атмосфера. Как я уже говорил, для всех нас это новая глава. Энергия хорошая, положительная, это самое главное. Теперь здесь свежий воздух, другие идеи и менталитет. Вот и все. Это очень хорошо.

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Я очень рад вернуться и потому, что снова могу помочь Португалии. Атмосфера всегда была очень хорошей, но сейчас – как глоток свежего воздуха. Это не лучше и не хуже, чем раньше, это как в жизни. Это приятное изменение. Если вы спросите игроков, они все скажут то же самое: да, сейчас здесь другая энергетика.

Все думают, что завтра они выйдут в стартовом составе. Моя роль в национальной команде в течение последних 10-15 лет всегда была одной и той же, я всегда буду приезжать в сборную, если думать, что на меня рассчитывают. Не буду врать, думал о завершении карьеры. Мы размышляли, я и моя семья, но потом мы пришли к выводу, что, несмотря на трудности, должен продолжать выступать за национальную команду.

Моя мотивация остается неизменной год за годом. Я чувствую, что все это происходит вроде бы впервые. Мне нравится играть за сборную. Прошло двадцать лет, и попасть сюда нелегко. Я очень счастлив. Если сборная сочтет меня ценным игроком, я всегда буду делать все возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень. Это мой дом, и я чувствую себя здесь очень комфортно", – прокомментировал Криштиану в интервью Record.

Напомним, что сборная Португалии в рамках отборочных матчей к Евро-2024 сыграет против Лихтенштейна 23 марта, а также с Люксембургом 26 марта.

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