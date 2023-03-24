"Да, результат очень важен. Это была возможность познакомиться с игроками и понять, как мы можем лучше использовать их качества. Я очень горжусь ими. Отношение, продемонстрированное сегодня, было продолжением того, что было показано на тренировках. Мы должны наслаждаться такими моментами. Публика была фантастической. Это был еще один шаг вперед для нас.

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То, как мы смогли играть с мячом и удушить Лихтенштейн, было важным для нас. Я думаю, мы начали очень хорошо, а потом разочаровались, искали более индивидуальные действия в последние 25 минут первого тайма. Второй тайм был гораздо лучше.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным. Это новый цикл. Требовалось, чтобы Роналду продемонстрировал эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал", – рассказал наставник португальцев после матча.

Напомним, что сборная Португалия разгромила Лихтенштейн со счётом 4:0. Криштиану Роналду отличился дублем во встрече. Следующий матч подопечные Мартинеса проведут против Люксембурга 26 марта.

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