Россиян пригласили сыграть в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщает AS.

Турнир должен состояться в июне этого года в Ташкенте и Бишкеке. Одним из главных спонсоров является Газпром, потому удивляться приглашению россиян не стоит. Соперниками станут дружеские оккупантам государства, но далеко не футбольная элита мира. Это 6 сборных из вышеупомянутого региона – Иран (24 место рейтинга ФИФА), Узбекистан (77), Кыргызстан (94), Таджикистан (108), Туркменистан (135) и Афганистан (150).

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Кроме России (37-е место), должны позвать еще одну азиатскую сборную, чтобы сформировать две группы по 4 команды. Победители квартетов разыграют "престижный" титул, а вторые места сойдутся в битве за "бронзу". Организаторы уверяют, что результаты турнира будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Оккупанты уже год проводят товарищеские матчи сомнительного уровня и даже заявляли о намерениях перейти а Азиатскую конфедерацию, но пока все обошлось пустой болтовней.

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