"Уважаемые нацгвардейцы! В течение многих лет мы слышали, видели и чувствовали вашу поддержку с трибун и телеэкранов. А сейчас вся страна болеет за украинскую армию, за ваши успехи и вашу победу на поле боя.

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В День Национальной гвардии Украины, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья и сил. Мы верим в победу Украины. И мечтаем увидеть вас не в окопах, а на стадионах Украины. И ждем того времени, когда атаковать или обороняться будем только на футбольном поле.

Мы верим в каждого и каждую, кто стал на защиту нашей родины. Спасибо вам за ваше мужество и стойкость. С Днем Национальной гвардии Украины", – сказали тренер и футболисты в обращении.

Кроме исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня к поздравлениям присоединились Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

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