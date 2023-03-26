Ротань назвал украинский город, в котором сборная должна сыграть первый матч после победы в войне с Россией
26 марта 2023 - Читати українською
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о первом домашнем матче сборной Украины после того, как наша страна победит Россию в войне.
"В каком городе проведем первый домашний матч после победы? Я считаю, давайте начнем с Донецка", – поделился Ротань в комментарии вЗбірна.
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Заметим, что в Донецке украинские команды не играли с 2014 года, когда российские оккупанты начали первую часть войны против Украины, организовав так называемые "народные республики".
К слову, уже сегодня "сине-желтые" сыграют с Англией в матче отбора к Евро-2024, начало игры в 19:00.
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