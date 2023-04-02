Руслан Ротань свел к ничьим свои 4 стартовых матча во главе Александрии, а затем имел поражения с национальной и молодежной сборными Украины. Прервать неудачную полосу удалось разгромом Ворсклы. Уже к перерыву Александрия получила комфортное преимущество – автогол Пердуты и дебютный мяч новичка Кулакова.

Ротань одержал первую победу во главе Александрии – подопечные тренера сборной Украины разгромили Ворсклу

Во второй половине подопечные Ротаня добили Ворсклу. Подачу Рыбалки с углового замкнул Логинов, также присоединившийся к "желто-черным" во время зимнего окна.