Ротань "очистился" после неудач со сборными Украины: видеообзор матча Александрия – Ворскла – 3:0
2 апреля 2023 - Читати українською
Александрия разгромила Ворсклу в 19-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Руслан Ротань свел к ничьим свои 4 стартовых матча во главе Александрии, а затем имел поражения с национальной и молодежной сборными Украины. Прервать неудачную полосу удалось разгромом Ворсклы. Уже к перерыву Александрия получила комфортное преимущество – автогол Пердуты и дебютный мяч новичка Кулакова.
Ротань одержал первую победу во главе Александрии – подопечные тренера сборной Украины разгромили Ворсклу
Во второй половине подопечные Ротаня добили Ворсклу. Подачу Рыбалки с углового замкнул Логинов, также присоединившийся к "желто-черным" во время зимнего окна.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter