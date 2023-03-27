Ротань оказался в топ-3 самых молодых тренеров в истории сборной Украины
Исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины Руслану Ротаню покорилось интересное достижение.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, Руслан Ротань попал в список самых молодых тренеров сборной Украины. Руслан Петрович вывел "сине-желтых" на игру с Англией в возрасте 41 год и 148 дней.
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Самым молодым остался Николай Павлов, который дебютировал во главе сборной Украины в возрасте 38 лет и 130 дней. Вторая строчка за Андреем Шевченко – 39 лет и 341 день.
Заметим, что официальный дебют Ротаня во главе сборной Украины получился неудачным - "сине-желтые" проиграли Англии на Уэмбли со счетом 0:2.
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