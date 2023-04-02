"Была очень тяжелая игра, много борьбы в игре один в один. Но мы на это настраивались. Хорошо изучили Ворсклу – полтавчане имеют достаточно хороших футболистов в своей команде.

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Что касается самоотдачи, то она у нас была на очень высоком уровне. Относительно самой игры... Да, были какие-то ошибки, но я считаю, что матч был эмоциональный, богатый на борьбу, которую нужно было выиграть. Считаю, что наша команда с этим очень хорошо справилась", – сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, победа над Ворсклой стала первой для Руслана Ротаня в УПЛ – ранее он расписал три ничьи (с СК Днепр-1, Минаем и Металлистом). После 19-ти туров "горожане" в турнирной таблице УПЛ идут на пятой строчке, набрав 31 очко.

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