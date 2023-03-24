"За этот период времени тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней.

Пушка Судакова в видеообзоре матча Брентфорд – Украина – 0:2

Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится", – заявил Ротань в комментарии УАФ.

Напомним, победу над Брентфордом "сине-желтым" подарили голы Сватка и Судакова. Дуэль с "Тремя львами" состоится 26 марта в 19:00 на Уэмбли.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу