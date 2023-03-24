Сборная Украины накануне в тайном спарринге победила дубль Брентфорда, а сегодня, 24 марта, провела на поле "пчел" восстановительную тренировку, сообщает официальный сайт УАФ.

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В основную группу вернулся Сергей Сидорчук, который восстановился после простуды. Также во всех упражнениях принимал участие капитан сборной Андрей Ярмоленко. Работал вместе со всеми и Александр Зинченко, которому тренеры дали отдохнуть после интенсивного игрового графика в Арсенале.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения. Вся команда была разделена на четыре группы по шесть игроков, которые соревновались между собой в скорости прохождения этапов своеобразной эстафеты. Всем членам каждой команды следовало попасть мячом с 11-ти метров в перекладину, не промазать в маленькие ворота, закрутить мяч с лицевой линии в ворота по воздуху, руками забросить сферу в корзину и головой попасть в небольшой треугольник на газоне. Команда, которая пришла к финишу последней, получала наказание в виде футбольного обстрела от остального коллектива.

Завтра украинцы начнут предматчевую тренировку на Уэмбли в 20:00 по Киеву. На полчаса раньше и.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды дадут пресс-конференцию.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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