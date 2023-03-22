"Многих ребят я не видел с конца сентября. Поэтому вчера много общались, причем даже на обеде и ужине. Я всегда рад находиться в сборной, встречать друзей, разговаривать и узнавать, как у них дела.

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Мы работаем сейчас на тренировочном поле Брентфорда, и я могу сказать, что это настоящая европейская база. Небольшая, но главное – есть прекрасные газоны, хороший фитнес-зал, то есть все, что нужно для футбола. В Европе сейчас везде делают такие уютные базы, где сконцентрировано все для занятий футболом. А поскольку Брентфорд выступает в английской Премьер-лиге, разумеется, у него хорошие условия. Мы всем довольны. Для этого времени года состояние газона отличное, ведь мы видим, что в чемпионате Украины хороших полей сейчас не так много. Здесь поле нельзя сказать, что идеальное, но по 10-балльной шкале где-то на семерку потянет.

Первая тренировка под руководством Руслана Ротаня была направлена на то, чтобы ребята, которые много играли в последнее время, восстановились. Кроме того, у нас была достаточно длинная дорога. Те, кто был задействован меньше, поиграли в футбол и отработали тактические упражнения. Времени до матча с Англией у нас мало, а Ротань должен лучше нас подготовить. Поэтому дальше все будет насыщеннее, ведь он должен сплотить коллектив после долгого перерыва и внедрить свое видение футбола.

Ротань – достаточно активный тренер, молодой и энергичный, который уже имеет свой опыт. Он понимает, какая на нем ответственность. Он живет футболом, живет игрой с Англией, а мы все готовы ему помочь. Прилетели поддержать команду даже некоторые травмированные игроки. Делаем все, чтобы добыть хороший результат", – цитирует Степаненко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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